Wagyu, đỉnh cao thịt bò vân mỡ cẩm thạch của người Nhật

“Mỡ trong thớ thịt có nghĩa thịt có vân mỡ. Đó là lớp mỡ cuối cùng được tích tụ. Nó tốn kém nhất về mặt trao đổi chất và khó đạt được nhất,” Mark Schatzker, tác giả cuốn ‘Steak: One Man's Search for the World’s Tastiest Piece of Beef’, nói.