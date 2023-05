Đạo diễn Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân thắng giải tại Cannes 2023

một giờ trước

Đạo diễn người Pháp gốc Việt, Trần Anh Hùng đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim 'La Passion de Dodin Bouffant' (The Pot-au-feu) trong lễ trao giải vào tối ngày 27/5 theo giờ Pháp, sáng ngày 28/5 giờ Việt Nam.

Đạo diễn Phạm Thiên Ân được trao giải Camera d'Or với 'Bên trong vỏ kén vàng' (Inside the Yellow Cocoon Shell) tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76.

'The Pot Au Feu' là bộ phim lấy bối cảnh cuối thế kỷ 19 tại Pháp, dựa theo tiểu thuyết 'The Passionate Epicure' năm 1924 của nhà văn Marcel Rouffe.

Bộ phim mô tả tỉ mỉ cách nấu ăn kéo dài gần 40 phút, và tái hiện một mối tình chậm rãi cùng cốt truyện tối giản giữa đầu bếp Eugenie do nữ diễn viên Juliette Binoche thủ vai và Dodin, một người sành ăn do nam diễn viên Benoît Magimel đóng trong bối cảnh một lâu đài tại Pháp.

Đạo diễn người Pháp gốc Việt, Trần Anh Hùng thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất với phim 'La Passion de Dodin Bouffant' (The Pot-au-feu)

Đạo diễn Trần Anh Hùng nổi tiếng với tác phẩm Mùi đu đủ xanh (The Scent of Green Papaya) khi đạt giải Caméra d'Or tại Liên hoan phim Cannes 1993. Bộ phim này cũng lọt vào danh sách đề cử Oscar rút gọn tại hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất vào năm 1994.

Lấy bối cảnh tại Sài Gòn, Xích Lô (Cyclo) đã bị cấm chiếu tại Việt Nam, với lý do "phản ánh xã hội đau thương, cảnh bạo lực không phù hợp với hiện thực Việt Nam".

Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên vào năm 2021, đạo diễn Trần Anh Hùng từng trải lòng về lý do 'ngại' về Việt Nam làm phim từ sau Mùa hè chiều thẳng đứng (2000).

"Làm phim ở Việt Nam là tôi căng thẳng hơn hẳn vì cứ phải tự kiểm duyệt. Trong khi đó, với những dự án ở nước ngoài, quá trình sáng tạo được tự do và có nhiều niềm vui hơn. Nó khuyến khích mình làm việc," ông nói với báo Thanh Niên.

'Bên trong vỏ kén vàng' (Inside the Yellow Cocoon Shell) có thời lượng 182 phút, mang chủ đề đi tìm lẽ sống, với cảnh sương mù giăng khắp núi đồi cùng câu hỏi "thế nào là đức tin"

Giải thưởng danh giá nhất của liên hoan phim Cannes năm nay, 'Palme d'Or' (Cành Cọ Vàng) được trao cho Anatomy of a Fall, một bộ phim thể loại thriller (giật gân) bí ẩn, về một nhà văn bị cáo buộc giết chồng, do đạo diễn người Pháp Justine Triet 'cầm trịch'.

Grand Prix, giải thứ hai, được trao cho đạo diễn người Anh Jonathan Glazer cho phim The Zone of Interest, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn quá cố Martin Amis về một gia đình sống cạnh trại tập trung Auschwitz.

Giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho diễn viên Thổ Nhĩ Kỳ, Merve Dizdar với vai diễn trong 'About Dry Grasses'.

Harrison Ford cũng nhận giải 'Palme d'Or' danh dự' trước buổi công chiếu phim mới của ông, Indiana Jones and the Dial of Destiny.