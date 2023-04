Quan hệ Việt-Mỹ sẽ có chuyển biến trong 'vài tuần, vài tháng' tới?

'Để mắt đến Bắc Kinh'

Ông Blinken tới Việt Nam trong bối cảnh Trung Quốc không đón ông tới Bắc Kinh do lo ngại chuyện FBI sẽ công bố kết quả điều tra về khinh khí cầu do thám Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ hồi tháng Hai, tờ Financial Times tường thuật hôm thứ Bảy.