Zero Covid: Đường lui giúp Tập Cận Bình giữ được thể diện

Vì vậy, khi xem xét những gì đang xảy ra ở Trung Quốc bây giờ, quỹ đạo có vẻ rõ ràng - chính phủ dường như đã lặng lẽ loại bỏ mục tiêu zero Covid.

Chỉ vài tuần trước, chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện các phương pháp để đạt mục tiêu zero Covid.

Hết thành phố này đến thành phố khác, những người biểu tình yêu cầu chấm dứt chính sách zero Covid. Họ muốn quay trở lại cuộc sống cũ. Một số người bắt đầu kêu gọi Tập Cận Bình từ chức.

Chưa từng có những hành động thách thức công khai rộng rãi như vậy đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ biến động chính trị năm 1989 dẫn đến cuộc đàn áp đẫm máu trong và xung quanh Quảng trường Thiên An Môn.

Cái chết của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân vào tuần trước càng gây thêm áp lực lên chính phủ. Thời đại của ông Giang được nhiều người hoài niệm, coi là thời kỳ kết nối lại với thế giới bên ngoài và tăng trưởng tốc độ cao. Những so sánh với tình hình hiện tại là trái ngược rõ ràng.

Mối nguy hiểm khác đối với chính quyền của Tập Cận Bình là các hành động thương tiếc công khai có thể biến thành nhiều cuộc biểu tình hơn nữa. Điều này đã xảy ra nhiều thập niên trước sau khi nhà lãnh đạo theo đường lối cải tổ, Hồ Diệu Bang qua đời và đám đông tụ tập để tưởng niệm cái chết của ông đã biến thành phong trào phản đối Thiên An Môn.

Đây là một sự thay đổi rõ ràng so với quan điểm trước đó, rằng phần còn lại của thế giới đang trải qua địa ngục Covid và các công dân nên coi mình là người may mắn khi được sống ở Trung Quốc, nơi họ đang được giữ an toàn.