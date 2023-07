Từ Nga, một công dân Moscow kể lại 24 giờ binh biến chấn động của Wagner

43 phút trước

Tối ngày thứ Sáu 23/06, tôi hỏi người tài xế taxi, "Định vị vệ tinh của anh hoạt động ổn chứ?". Thời nay khi tình trạng an ninh bị siết chặt tại Moscow, giới chức gây nhiễu tín hiệu GPS và các tài xế bị lạc đường. Vào đêm đó, các biện pháp an ninh bị đặt trong tình trạng báo động cao nhất.

Xe taxi của tôi đi qua khu vực trung tâm mà không gặp vấn đề gì. Không thấy binh sĩ. Khu phố thì đầy đám đông thanh niên say xỉn, dường như đã quên sự kiện như thế này từng xảy ra tại Nga ít nhất 30 năm về trước. Tôi đến quảng trường Lubyanka với tòa nhà to lớn, nơi đặt trụ sở Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).