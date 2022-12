Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam: Tin Lành, Cao Đài, Thiền Am

Đây là mức độ nghiêm trọng thứ hai sau ‘Danh sách Quan ngại Đặc biệt’ (Countries of Particular Concern).

Việc Việt Nam bị đưa vào ‘Danh sách Theo dõi Đặc biệt’

“Là một chức sắc Tin lành, tôi rất vui mừng khi nghe tin và hy vọng lần này Chính phủ Mỹ đưa Việt Nam vào Danh sách Theo dõi Đặc biệt về tự do tôn giáo sẽ kèm theo các chế tài cứng rắn hơn để nhà cầm quyền Việt Nam phải cải thiện về quyền tự do tôn giáo của công dân.”

Vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam

Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng nhắc tới Khoản 1, Điều 6 Luật Tín ngưỡng Tôn giáo về “Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người”: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.”

Cao Đài Chơn Truyền 1926

Bà cho biết: “Từ năm 1978 đến nay, đạo Cao Đài Chơn Truyền 1926 không được nhà nước công nhận vì không được đăng ký sinh hoạt tự do tôn giáo và tín đồ Cao Đài mỗi khi đi hành lễ đều bị chính quyền và công an địa phương phối hợp cùng chi phái 1997 ngăn cản, sách nhiễu, đàn áp, không cho thờ cúng."

“Thứ hai là ở Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, công an liên tục gửi thư mời, hù dọa và bắt ép tín đồ phải theo chi phái 1997, không cho tự do thờ cúng tại tư gia.”

Thiền Am (hay Tịnh Thất Bồng Lai)

Tháng 11 vừa qua, tại Hội nghị Tự do Tôn giáo và Niềm tin Đông Nam Á (The Southeast Asia Freedom of Religion or Belief Conference, viết tắt SEAFORB) tại Bali, bà là người đại diện cho Thiền Am, thường được biết đến với tên gọi trước đây là Tịnh Thất Bồng Lai.