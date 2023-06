BBC phát hiện đường dây tra tấn khỉ trên quy mô toàn cầu

Mike McCartney, một nhân vật phát tán video chính tại Mỹ, được biết với tên trên màn hình là 'The Torture King' ('Ông hoàng Tra tấn'), đã đồng ý trả lời BBC, và mô tả khoảnh khắc khi tham gia nhóm tra tấn khỉ đầu tiên trên Telegram.

'The Torture King', 'Ông hoàng Tra tấn' ở nhà tại Virginia. Ông ta nói "Từ bình sữa em bé cho đến chặt đứt tay [khỉ]"

"Không có gì khác biệt so với kiếm tiền từ ma túy," ông ta nói. "Tiền từ ma túy đến từ những bàn tay dơ bẩn, đồng tiền này đến những bàn tay rớm máu,"

BBC cũng đã xác định hai kẻ tình nghi quan trọng khác, đang bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ [DHS] điều tra, là Stacey Storey, một người bà 47 tuổi từ Alabama, được biết trong cộng đồng với cái tên 'Sadistic' ('Kẻ thủ ác'), và tên thủ lĩnh đường dây có tên gọi 'Mr Ape' - chúng tôi không thể đề cập tên thật của người này vì lý do an toàn.