Liệu Trung Quốc có thể vượt Mỹ trong cuộc đua về trí thông minh nhân tạo (AI)?

Nhân tố Thung lũng Silicon

Thế mạnh của Trung Quốc

"Cho dù kết quả thế nào, Trung Quốc có ít luật lệ hơn nhiều về vấn đề riêng tư, và có nhiều dữ liệu hơn [nếu so với Mỹ]. Ví dụ như có CCTV theo dõi nhận diện khuôn mặt ở khắp mọi nơi," bà cho biết thêm. "Hãy tưởng tượng những hình ảnh do AI tạo ra sẽ hữu dụng như thế nào."

Trong khi cộng đồng công nghệ của Trung Quốc dường như đi sau Mỹ, các nhà phát triển của quốc gia này cũng có một thế mạnh, theo Lee Kai-Fu, người đưa ra các lập luận trong quyển sách của mình, 'AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order'.