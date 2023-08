Hoa Kỳ: Vaccine Covid mới đang được phát triển khi biến thể 'Eris' lan rộng

Một loại vaccine Covid mới dự kiến sẽ được công bố vào tháng tới, nhưng có thể không được nồng nhiệt đóng nhận, khi số ca nhập viện do ‘Eris’ - biến thể của Omicron - đang gia tăng trên khắp Hoa Kỳ, theo Reuters .

Một số chuyên gia y tế hi vọng rằng người dân Mỹ sẽ đón nhận vaccine mới như họ từng làm với vaccine cúm. Mùa thu năm 2022, vào thời điểm hầu hết mọi người đã nhiễm virus Covid hoặc đã tiêm vaccine, chưa có đến 50 triệu người được tiêm phòng.

Lý do hàng đầu mà những người tiêm vaccine đưa ra trong bản khảo sát KFFF hồi đầu năm về việc không muốn mũi tiêm hàng năm là do họ tin rằng bản thân đã được bảo vệ từ các mũi tiêm trước đó hoặc việc bị nhiễm virus trước đó, bà nói.

“Hãy nhìn điều gì đã xảy ra vào năm ngoái. Có 50 triệu liều ở Mỹ, và có thể thấp hơn thế, trong khi có ít lo ngại hơn về Covid vào năm nay so với năm ngoái,” ông Yee nói.

Vaccine sau đại dịch

Số ca nhập viện do COVID-19 hiện là hơn 40% so với mức thấp gần đây nhất trong tháng Sáu, nhưng vẫn thấp hơn 90% so với mức đỉnh trong tháng bùng phát Omicron vào 1/2022, theo số liệu của CDC.