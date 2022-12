Vì sao Đại sứ Knapper tiếp tục lạc quan với bang giao Mỹ – Việt

49 phút trước

Nguồn hình ảnh, US Embassy in Hanoi

Vậy viễn cảnh cho bang giao Mỹ - Việt có thực sự đáng lạc quan như Đại sứ Marc Knapper bình luận? Và hai nước có tìm ra được những “Exit an toàn” trong một tương lai gần, trước khi quá trễ?

Tìm kiếm khả năng nâng cấp quan hệ

Nhưng rồi cũng đúng vào cái ngày 2/12 ấy, từ bên kia Thái Bình Dương, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tuyên bố đưa Việt Nam vào “Danh sách Theo dõi Đặc biệt” (Special Watch List/ SWL). Ngay phần mở đầu trong thông cáo Bộ Ngoại giao, Hoa Kỳ khẳng định những vi phạm quyền tự do tôn giáo (ở Việt Nam) đang gieo rắc sự chia rẽ, xói mòn an ninh kinh tế và đe dọa đến sự ổn định chính trị và nền hòa bình toàn cầu.

Ông Blinken nói tiếp: “Đối với các quốc gia vi phạm nghiêm trọng hơn thì các nước ấy đã bị Mỹ đưa vào diện ‘Các nước Quan ngại Đặc biệt’ (Countries of Particular Concern/ CPC) gồm Trung Quốc, Cuba, Eritrea, Iran, Nicaragua, Bắc Triều Tiên, Pakistan, Nga, Saudi Arabia, Tajikistan và Turkmenistan”.

Đặc phái viên từ Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nói ủy ban này vẫn quan ngại về "các vi phạm tự do tôn giáo mang tính hệ thống, nghiêm trọng" và khuyến nghị đưa Việt Nam vào Danh sách Quan ngại Đặc biệt như họ vẫn làm từ năm 2002.

“Tự sướng” hay có nền tảng vững chắc?

Mở đầu buổi điều trần, ông Ami Bera, Chủ tịch tiểu ban Châu Á – Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã đánh giá tầm quan trọng của khu vực Mekong và lên án sự can thiệp của Trung Quốc đối với dòng chảy của con sông này. Dân biểu Steve Chabot, Uỷ viên cấp cao của Tiểu ban, đề cập đến một khía cạnh khác về sự can thiệp của Bắc Kinh đối với khu vực này:

“Người dân trên khắp khu vực sông Mekong vô cùng sự phẫn nộ về tác động tiêu cực của sự can thiệp của Trung Quốc, đặc biệt là việc nhập khẩu lao động Trung Quốc, và tôi sẽ thiếu sót nếu tôi không đề cập đến thách thức trước mắt do tiền đồn của Quân đội Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang được xây dựng tại Căn cứ Hải quân Campuchia (REAM)”.

Các cánh đồng lúa nằm hai bên dòng Mekong chạy quanh co

Brian Eyler, Giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm nghiên cứu Stimson, cũng nêu hàng loạt các thách thức chưa được hiển lộ, sau khi nhấn mạnh tầm quan trọng của sông Mekong trong việc đảm bảo an ninh và sinh kế của hàng chục triệu người ở Đông Nam Á lục địa.

Khắc phục các chuyển động trái chiều

Một điểm trong Tuyên bố chung khẳng định: “Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia Sáng kiến Phát triển toàn cầu (GDI), theo nội dung và cách thức phù hợp…”. Tuyên bố nói rõ: “Việt Nam ghi nhận tích cực Sáng kiến An ninh toàn cầu của Trung Quốc (GSI)…” Được biết, tại Đại hội XX ĐCSTQ, ông Tập đã tạo dựng hai khái niệm cốt lõi để xây nền “Đại An Ninh”, gồm cả sáng kiến phát triển lẫn sáng kiến an ninh toàn cầu.