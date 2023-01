Covid ở Trung Quốc: 900 triệu người đã nhiễm, nhưng số tử vong chính thức lại quá thấp

TIME trích lời ông Zuo-Feng Zhang, bác sĩ trưởng khoa dịch tễ học, trường Fielding School of Public Health, ĐH University of California, Los Angeles cho rằng con số ước tính đúng ra phải là 900 nghìn người chỉ trong 5 tuần tính đến giữa tháng 1/2023.

Số liệu từ Hàn Quốc khi bỏ phong tỏa là 7 ca tử trong trên 1 triệu dân, New Zealand và Úc là 4/1 triệu và Singapore là 1/1 triệu dân, TIME cho hay, trong bài báo mang tựa đề 'China’s True COVID Death Toll Estimated To Be in Hundreds of Thousands '