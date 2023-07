Tòa thánh Vatican công bố thành lập Quỹ Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận

Tòa thánh Vatican công bố thành lập Quỹ Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận

Các lá thư này say được in thành sách, cuốn “The Road of Hope: A Gospel from Prison”, ấn hành năm 2013. Những bài cầu nguyện ngài soạn khi ở tù được công bố sau này, với tựa đề “Prayers of Hope”.