Báo Hong Kong: 'Hàn - Việt nâng cấp đối tác vì không có tranh chấp biển đảo'

2 giờ trước

Về an ninh quốc phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk-yeol nhắc tới tầm quan trọng của bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).