Cái chết của Tyre Nichols 'phải giúp đổi luật về cảnh sát’ ở Hoa Kỳ - theo luật sư

30 phút trước

Dự luật Công lý cho George Floyd (George Floyd Justice in Policing Act) nay rất cần sự ủng hộ để trở thành luật, có hiệu lực, theo Ben Crump.

Cái chết của ông làm bùng nổ phong trào đấu tranh toàn cầu đòi công lý cho các nạn nhân bạo hành từ tay công an, cảnh sát và chống nạn phân biệt chủng tộc mang tính hệ thống.

Nhưng dù đã được Hạ viện, nơi đa số ghế nghị sĩ do đảng Dân chủ nắm (trước bầu cử giữa kỳ cuối 2022) thông qua, nó bị phe đối lập (đảng Cộng hòa) ngăn lại ở Thượng viện.

Nay, luật sư Crump nói nếu luật này không được thông qua thì “những cái chết do cảnh sát gây ra sẽ vẫn tiếp tục”.

Đội Scorpion – như tên con bọ cạp- thực ra là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Street Crimes Operations to Restore Peace in Our Neighborhoods", được lập ra để chống trộm xe hơi và băng đảng theo một nghị quyết của thành phố Memphis nhằm giảm “mức độ tội phạm, đem lại bình yên cho các khu phố”, báo Mỹ cho hay.