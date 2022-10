Tập Cận Bình ‘đả phá’ tình hình dưới thời Hồ Cẩm Đào lãnh đạo?

“Trong điều mà cựu chủ tịch Hồ Cẩm Đào hẳn thấy khó nghe, bài phát biểu của ông Tập trước hơn 2.000 đại biểu chỉ ra điều trái ngược của tình trạng tồi tệ tham nhũng, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa khoái lạc và xa hoa so với những thành tựu của Trung Quốc kể từ khi ông nhậm chức 10 năm trước.”

10 năm trước 'lo lắng tiền đồ'

“10 năm trước, tình hình chúng ta đối diện là đây: Công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa giành được thành tựu to lớn, công trình vĩ đại mới về xây dựng Đảng giành được thành tích nổi bật, đã đặt nền tảng vững chắc, tạo điều kiện tốt đẹp, cung cấp sự bảo đảm quan trọng cho chúng ta tiếp tục tiến lên.

Những vấn đề như an sinh xã hội tồn tại không ít khâu yếu kém. Tài nguyên và môi trường có xu hướng căng thẳng, ô nhiễm môi trường nổi cộm.

Cơ chế bảo vệ an ninh quốc gia không hoàn thiện, năng lực ứng phó các loại rủi ro lớn không mạnh, việc xây dựng hiện đại hóa quốc phòng và quân đội tồn tại không ít mảng yếu.

Thể chế, cơ chế “một nước, hai chế độ” mà Hong Kong, Macau thực hiện không kiện toàn. An ninh quốc gia bị thách thức nghiêm trọng.

Đối diện với những mâu thuẫn và vấn đề nổi cộm ảnh hưởng đến sự cầm quyền của Đảng, an ninh và ổn định lâu dài của đất nước, an khang và hạnh phúc của người dân nói trên, Trung ương Đảng đã nắm bắt thời cuộc, đưa ra sự lựa chọn quả quyết, quyết chí tiến thủ, khắc phục khó khăn, đoàn kết dẫn dắt toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc cả nước làm việc hết mình, tiến lên bất chấp phong ba, bão táp, không chút do dự và chùn bước tiến hành cuộc đấu tranh vĩ đại có rất nhiều đặc điểm lịch sử mới.”