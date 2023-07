Vatican và Việt Nam sẽ đạt bước tiến quan trọng trong quan hệ ngoại giao, theo Reuters

một giờ trước

Hiến pháp Việt Nam cho phép tự do tín ngưỡng, tôn giáo và truyền thông nhà nước Việt Nam đã liên tục bác bỏ những chỉ trích từ các cơ quan như Ủy ban về Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ (U.S. Commission on International Religious Freedom), một cơ quan giám sát thuộc Quốc hội Mỹ khi đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia "Đặc biệt Quan ngại" vì vi phạm tự do tôn giáo.