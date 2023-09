Trả tự do cho ông Nguyễn Bắc Truyển, VN mở hướng mới cho Tự do Tôn giáo?

Trả tự do cho ông Nguyễn Bắc Truyển, VN mở hướng mới cho Tự do Tôn giáo?

Bộ Ngoại giao CHLB Đức mô tả việc trả tự do cho nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Bắc Truyển như một động thái nhân đạo của chính quyền Việt Nam, nhưng đôi bên đều không đưa ra lý do tại sao lại xảy ra trong lúc này.

Từ khi ông Truyển bị bắt năm 2017, Mạng lưới của những người bảo vệ Nhân quyền VETO! với Giám đốc điều hành là ông Vũ Quốc Dụng, đã không ngừng vận động ráo riết và bên bỉ để nhờ chính phủ CHLB Đức can thiệp yêu cầu trả tự do cho ông Truyển, đồng thời liên kết với các tổ chức bảo vệ Nhân quyền quốc tế lên án hành động vi phạm Quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo, của chính quyền Việt Nam.

Trong khi đó thì tổ chức BPSOS tại Mỹ cũng vận động các thượng nghị sỹ lên tiếng phản đối nhà cầm quyền VN đã vi phạm Tự do tôn giáo khi bắt Nguyễn Bắc Truyển. Tại buổi họp với các giới chức Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Toà Bạch Ốc ngày 5/09/2023, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, đã trao tay bức thư chung do BPSOS khởi xướng và có chữ ký ủng hộ của 11 tổ chức và 24 cá nhân gửi Tổng Thống Biden trước chuyến thăm Việt Nam, yêu cầu đạt thoả thuận về những cải tổ gốc rễ chính sách đối với các nhóm tôn giáo độc lập, cũng như trả tự do cho Ông Nguyễn Bắc Truyển và một số tù nhân lương tâm khác.