Nhà hoạt động Trương Văn Dũng bị kết án 6 năm tù

Theo đó, hai cuốn sách này bị cho là được in và phát hành bất hợp pháp với nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; tuyên truyền thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và tuyên truyền thông tin gây chiến tranh tâm lý.

Ngoài ra, công an còn thu giữ ở nhà riêng của ông Dũng 31 băng rôn và biểu ngữ được in trên vải bạt và 14 tài liệu in trên giấy với nhiều kích thước khác nhau, có nội dung bị cho là chống phá nhà nước Việt Nam.