Những gian lao của Thủ tướng Ngô Đình Diệm giành độc lập từ tay người Pháp

Ý định ‘từ quan’ không thành

Bước gian truân ban đầu

Quốc hội đầu tiên: tháng 3/1956

“Một Quốc Gia Tự Do vừa ra đời”

Tại New York, Thị trưởng Robert F. Wagner tổ chức một cuộc diễn hành để chào mừng vị Tổng thống đầu tiên của Việt Nam. Ít quốc khách nào được đón tiếp như vậy. Dù ít người ở thành phố này biết đến ông Diệm, nhưng dân chúng đã đổ xô ra đường phố để hoan hô. Từ các cao ốc, những cánh hoa đủ mầu sắc được rắc xuống chiếc xe limousine mở mui chở ông Diệm đi qua. Báo chí đồng loạt ca tụng, nói đến “Một Quốc gia Tự do vừa ra đời.” Tờ New York Times gọi Tổng thống Diệm là “một người giải phóng Á Châu;” Tuần báo Life: “Con người cứng rắn và như phép lạ của Việt Nam” (A tough miracle man of Vietnam). Sau này Phó Tổng thống Lyndon Johnson (thời TT Kennedy) còn gọi ông Diệm là “Churchill của Á Châu.”

Phản ứng tại Quốc hội Mỹ hết sức thuận lợi. Các nghị sĩ, dân biểu thay nhau khen ngợi. Nghị sĩ Jacob Javits (tiểu bang New York) tuyên bố “Ông là một trong những anh hùng của thế giới tự do.” Nghị sĩ Mike Mansfield (Montana), người đã ủng hộ ông Diệm trong những giờ phút nguy hiểm, giờ đây hết sức vui mừng, ca ngợi TT Diệm là con người có quyết tâm, can đảm, trong sạch và chính trực, “một người đã chứng tỏ khả năng rất cao trước những khó khăn thật là to lớn.” Nghị sĩ (sau là tổng thống) John F. Kennedy (Massachusset) còn tuyên dương về Việt Nam dưới sự lãnh đạo của TT Diệm: “Việt Nam là nền tảng của Thế giới Tự do ở Đông Nam Á, là đỉnh vòm của vòng cung (keystone to the arch), là ngón tay trên con đê (finger in the dyke).”