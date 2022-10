Đọc Triết học ở Việt Nam: Cảnh giác về Nietzsche, Wittgenstein và Marx

Trong các lần nói chuyện triết học khắp ba miền, khán giả tham dự vào câu chuyện triết học rất hào hứng. Ví dụ, ở Hà Nội hôm 19/8 tôi nói về đề tài “Có phải vũ trụ là một cấu trúc số?” do Câu lạc bộ Truyền Thông Số tổ chức. Số người tham dự hết số ghế ngồi. Phần thảo luận sôi nổi. Nhân sĩ Bắc Hà có vẻ rất lý thú về đề tài đó và triết học nói chung. Hay ở Đại học Hoa Sen, Thư Hiên Dịch Trường, Câu lạc bộ Cà Phê Thứ Bảy, hay Chùa Giác Ngộ ở TP Hồ Chí Minh, các đề tài triết học về khoa học và lịch sử đều được đón nhận nồng nhiệt. Các buổi nói chuyện đều có số người tham dự chật hết phòng.

Giới trí thức Việt nay nhận ra rằng khi ta suy nghĩ về bất cứ đề tài nào, tối hậu thì họ cũng phải đi vào các nguyên lý triết học. Có người đã mời giáo sư triết học về nhà giảng dạy riêng về môn triết cho họ. Nhất là giới viết văn, làm thơ, cũng muốn trình bày những câu chuyện vượt qua tầm mức và trình độ mô tả, kể chuyện, hay than vãn, lên án nhằm khai mở một chân trời triết lý cho câu chuyện của tác phẩm. Không ai có thể thoát và tránh được triết học. Minh triết là nguồn sáng cho trí tuệ, cho ý chí, cho nhân ái và từ bi, và cũng là căn nguyên cho hạnh phúc.

Tại sao đọc triết?

Khi chúng ta tham dự vào câu chuyện triết học – nói theo tư tưởng Ấn giáo - là khi chúng ta chia sẻ vào Chân Thức nơi Sat-Chit-Ananda khởi nguồn. Có nghĩa rằng khi đọc và suy niệm triết học, ta tham dự vào nguồn căn nguyên của sự Hữu, Ý thức, Hoan lạc – Being, Consciousness, Bliss. Đó là nguyên lý methexis của minh triết Hy Lạp mà Plato nói đến. Khi ta tồn tại, có ý thức, được hạnh phước, hay chịu khổ đau, tất cả đều tùy vào mức độ mà cá nhân ta chia sẻ và tham dự vào Chân Nguyên Satchitananda.

Đọc Nietzsche như một phong trào

Tức là, nói theo Karl Jaspers, một triết gia hiện sinh Đức quốc, thì lề lối suy tư của Nietzsche phát xuất từ một giai thời chuyển động của sử tính khi mà căn nguyên văn minh Tây Âu đang bị từ chối – nhưng rồi để chỉ đưa Nietzsche đi vào ngõ cụt. “Nietzsche không biết tính trong sáng của tình yêu, nhưng nói nhiều về khả năng làm ngu muội của nó; không nhận thức được tình thương, từ bi trong liên hệ đến thể tính siêu nghiệm, mà chỉ nói đến tình yêu như là niềm khao khát, đam mê, chỉ là động cơ thuần tâm lý. Nietzsche không biết đến niềm hoan lạc đến từ căn nguyên sử tính mà chỉ thấy đâu đâu cũng chỉ là hiện thân cho ý chí quyền lực, không biết đến niềm hạnh phước mà từ bi mang lại mà chỉ coi đó như chỉ là nguồn gốc cho khả thể sáng tạo,” Jaspers nhận xét. Theo Jaspers thì It takes love to know love – muốn biết tình yêu thì ta phải yêu.