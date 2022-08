TQ: Hải Nam phong tỏa thêm nhiều thành phố để chống Covid

36 phút trước

Cho đến nay, ít nhất tám thành phố, thị trấn với tổng chừng 7 triệu cư dân đã yêu cầu mọi người không ra khỏi nhà trừ khi có các lý do cần thiết như để đi làm xét nghiệm Covid, đi chợ mua đồ ăn hoặc đi làm các công việc thiết yếu. Các dịch vụ giao thông công cộng cũng tạm dừng hoạt động.

Tại thành phố Quỳnh Hải, nơi dự kiến áp lệnh phong tỏa ba ngày, toàn bộ các chuyến bay từ Sân bay Bác Ngao Quỳnh Hải đã lên lịch cho thứ Hai đều bị hủy vì "lý do an ninh công cộng".

Tháng 7 vừa qua, trang The Financial Times ở Anh có bài đánh giá rằng chính sách 'Zero Covid' đang gây hại nặng cho kinh tế Trung Quốc.