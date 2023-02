Người từ Nga 'xin tiền đi du lịch' thì đã làm sao?

Người từ Nga 'xin tiền đi du lịch' thì đã làm sao?

Vì không hiểu rõ câu chuyện của ba người ngoại quốc này, nên tôi chỉ thấy rằng sai lầm của họ là quá thành thật, khi họ viết lý do xin tiền là để “đi du lịch”. Xem ra, người Việt không ủng hộ cho sự thành thật? Nếu ba anh chàng đó mặc quần áo rách tả tơi, đồng thời đưa ra lý do xin tiền vì mục đích khác - như là để mua thức ăn – thì mới phù hợp với tâm lý, văn hóa của người Việt và như vậy họ mới được ủng hộ.

Phải đói rách mới được ‘đùm bọc’?

Với bảng xin tiền ghi “Why lie need beer” (tạm dịch là “Tại sao phải nói dối là xin tiền để uống bia”), người ta cho khá nhiều tiền. Còn với bảng xin tiền ghi “Trying to get out the freak outta here” (tạm dịch là “Đang cố gắng thoát khỏi cảnh bần hàn”), tôi chỉ nhìn thấy có hai hộp thức ăn ở đó.