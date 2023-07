Phim Trung Quốc có đường lưỡi bò bị gỡ khỏi FPT Play và Netflix tại Việt Nam

Bộ phim Flight to You đã được chiếu trên FPT Play và Netflix tại Việt Nam từ tháng 12/2022

một giờ trước

Khi ồn ào từ bộ phim Barbie bị cấm chiếu vẫn chưa lắng xuống, mới đây lại có thêm Flight to you, một series của Trung Quốc trên các nền tảng chiếu phim trực tuyến bị Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ vì có hình ảnh bản đồ đường lưỡi bò.

Trước khi quyết định này được đưa ra, công ty cổ phần Viễn thông FPT đã biết phim có bản đồ đường lưỡi bò và thực hiện làm mờ hình ảnh bản đồ trong nhiều cảnh phim Flight to you rồi phát trong thời gian dài.

Flight to you (Hướng gió mà đi) là một series tình cảm - lãng mạn, kể về những người trẻ làm việc trong lĩnh vực hàng không, do Vương Khải và Đàm Tùng Vận thủ vai chính.