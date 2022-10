Du khách Việt liên tục 'mất tích' ở nước ngoài để 'cứu thân'?

Mất lòng tin của Đài Loan, giờ đến Hàn Quốc

Cứ mỗi năm, nhìn bảng xếp hạng quyền lực passport toàn cầu (Passport Index), du khách Việt ngậm ngùi tự biết “thân phận”. Năm 2022, passport Việt Nam đứng thứ 73/97, tức gần cuối bảng, chỉ trên Lào (79) và Myamar (85). Trong 22 quốc gia miễn visa cho Việt Nam thì có đến 9 quốc gia thuộc khối Asean, còn lại là Kyrgyzstan, Panama, Ecuador, Saint Vincent and the Grenadines, Haiti, Turks and Caicos, Cộng hòa Dominica, Liên bang Micronesia…- những quốc gia nằm ngoài danh sách mơ ước của du khách Việt. Danh sách các quốc gia buộc du khách Việt phải xin visa dài đến 130, trong đó có Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản… đòi hỏi nhiều giấy tờ chứng minh.

Hệ lụy lâu dài cho các công ty du lịch lẫn du khách Việt khác

Khi đoàn bay sang Thái Lan, nhân viên an ninh của tòa đại sứ Israel ở Thái phỏng vấn từng người một. Nếu họ đánh rớt ai đó vì nghi ngờ thì người đó phải quay trở lại Việt Nam, công ty du lịch sẽ hoàn phần tiền còn lại. May mà cuối cùng đoàn của tôi không có ai bị rớt nhưng qua cổng an ninh phi trường Ben Gurion ở Tel Aviv, chúng tôi phải đưa passport cho hướng dẫn viên du lịch. Bạn ấy giải thích: “Ngoài việc giữ an toàn cho passport của các anh chị, chúng tôi cần phải đề phòng khi có ai đó bỏ trốn”.