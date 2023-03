Người Thái Lan được sở hữu nhà chung cư bao nhiêu năm và khác VN thế nào?

26 phút trước

“Người Thái thích mua nhà sở hữu vĩnh viễn”

“Đó là lý do tại sao người Thái thích mua căn hộ sở hữu vĩnh viễn vì sẽ có nhiều nghi vấn về uy tín của chủ đầu tư như liệu họ có phá sản không, liệu họ có quản lý tòa nhà tốt không...”, ông Chunharuckchot nói.

Tuy nhiên, nếu dự án căn hộ nằm trong khu vực rất đắc địa của thành phố, thì thường không có lựa chọn sở hữu vĩnh viễn mà phải mua một căn hộ có thời hạn. Theo ông Chunharakchot, thông thường, những căn hộ có thời hạn này được thầu bởi các Chủ đầu tư hạng A có uy tín và do đó việc quản lý lâu dài tòa nhà được người mua cho là ít rủi ro hơn.

Tổng quan thị trường bất động sản Thái Lan

Theo số liệu mà Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thái Lan trích dẫn từ Trung tâm Thông tin Bất động sản (REIC) cho BBC, chỉ tính riêng các căn hộ có thời hạn sở hữu vĩnh viễn trong năm 2022 có 107.127 căn được mua bán, tăng 19,2% so với năm 2021. Tổng giá trị của các vụ chuyển nhượng này là 288.285 triệu Baht, tăng 13,3% so với năm 2021, nghĩa là giá mỗi căn chung cư trong năm 2022 thấp hơn một chút so với năm 2021.