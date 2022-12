Trung Quốc: Thế hệ trẻ thúc đẩy các cuộc biểu tình

Vì vậy, dưới sự bảo vệ dày đặc của công an, họ đau buồn. Họ giơ cao những tờ giấy trắng để phản đối, đặt hoa, giữ im lặng.

Sau đó, một số người bắt đầu hét lên: "Tự do! Chúng tôi muốn tự do! Chấm dứt phong tỏa!"

Cô ấy nói Zero Covid đã đánh cắp những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời của họ. Thế hệ của cô đã mất thu nhập và sinh kế, cơ hội giáo dục và du lịch. Đôi khi bị mắc kẹt trong lệnh phong tỏa hàng tháng trời, họ bị tách khỏi gia đình và các kế hoạch cuộc sống bị trì hoãn hoặc hủy bỏ.

Lương tri hay khờ dại?

Đối với những người quan sát lớn tuổi hơn, các cuộc biểu tình chính trị - một cảnh tượng chưa từng thấy trong nhiều thập niên - đã gợi lại ký ức về các cuộc biểu tình năm 1989 tại Quảng trường Thiên An Môn, cũng do các sinh viên lãnh đạo kêu gọi một Trung Quốc tự do hơn.