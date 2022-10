Người biểu tình Iran: 'Bạn biết rằng bạn có thể không bao giờ quay trở lại'

Các cuộc biểu tình ở Iran vẫn đang tiếp diễn bất chấp sự đàn áp của lực lượng an ninh mà theo một nhóm nhân quyền cho biết đã giết chết ít nhất 201 người.

Ở một số nơi, mọi người ở ngoài đường. Họ biểu tình phản đối lực lượng an ninh. Và vào ban đêm, những người không muốn rời khỏi nhà của họ đang hô to những khẩu hiệu như "lật đổ kẻ độc tài" từ cửa sổ của họ.

Quyền của họ là một phần của quyền con người. Đó là lý do tại sao một số người có thể gọi nó là một phong trào nữ quyền.

NR: Khi bạn đối đầu với lực lượng an ninh, họ phản ứng như thế nào?

Cho đến nay, tôi đã may mắn. Tôi đã bị đánh bằng dùi cui [bởi lực lượng an ninh], tôi đã bị đá. Nhưng tôi thấy những người khác còn bị tệ hơn.

Tình hình khá căng thẳng, nhưng cũng khá hy vọng. Rất là căng thẳng vì bạn không bao giờ biết được liệu người đứng cạnh mình có phải là người của lực lượng an ninh hay không.

Chúng tôi muốn cuộc sống, tự do, công lý, trách nhiệm giải trình, tự do lựa chọn và hội họp, tự do ngôn luận.