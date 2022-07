Vì sao ngón tay chúng ta nhăn nheo khi ngâm nước?

Da trên đầu ngón tay và ngón chân của chúng ta hay bị co lại tạo nên những vết nhăn nhúm khi ngâm trong nước ít phút. Liệu đây có phải là một khả năng thích nghi giúp loài người tiến hóa trong quá khứ? Và điều này có thể tiết lộ điều gì về sức khỏe của bạn?

Hiện tượng da nhăn nheo do nước gây ra trên đầu ngón tay và ngón chân của chúng ta đã chiếm trọn suy nghĩ và công việc của các nhà khoa học trong nhiều thập kỷ.

Ban đầu thì hầu hết thắc mắc về nguyên nhân gây ra hiện tượng này, nhưng gần đây, câu hỏi về lý do tại sao và mục đích của nó đã thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu.

Giữ nhiều vai trò khác nhau, với một trong những chức năng của dây thần kinh giữa là giúp kiểm soát các hoạt động giao cảm như đổ mồ hôi và co thắt mạch máu. Khám phá của họ cho thấy rằng sự nhăn nheo của đầu ngón tay khi ngâm nước trên thực tế là do hệ thống thần kinh điều khiển.

Khi thoa một loại kem gây tê cục bộ khiến các mạch máu ở ngón tay của những người tình nguyện khỏe mạnh tạm thời co lại, họ nhận thấy nó tạo ra các nếp nhăn tương tự như khi ngâm nước.

“Khi ngón tay của bạn nhăn nheo có nghĩa là chúng đang báo hiệu vài điều,” Nick Davis, nhà thần kinh học và nhà tâm lý học tại Đại học Manchester Metropolitan, người đã nghiên cứu về nếp nhăn ở đầu ngón tay, cho biết. "Các đầu ngón tay trở nên nhợt nhạt là do nguồn cung cấp máu đến bề mặt đang bị hạn chế."

Sự thay đổi cân bằng muối này kích hoạt các sợi thần kinh ở ngón tay, dẫn đến các mạch máu xung quanh ống dẫn mồ hôi co lại. Điều này gây ra sự mất thể tích ở vùng thịt của đầu ngón tay, qua đó kéo sụt phần da bên dưới xuống dưới khiến nó biến dạng thành các nếp nhăn. Hình thái của các nếp nhăn phụ thuộc vào cách mà lớp da ngoài cùng - biểu bì - được gắn vào các lớp bên dưới nó.

Cũng có ý kiến cho rằng các lớp da bên ngoài cũng có thể phồng lên một chút để làm tăng mức độ nhăn nheo. Tuy nhiên, chỉ bằng cách thẩm thấu, da của chúng ta sẽ cần phải phồng lên 20% để đạt được các nếp nhăn mà chúng ta thấy ở ngón tay, điều này sẽ khiến chúng trở nên to ra một cách đáng sợ. Pablo Saez Viñas, kỹ sư cơ sinh học tại Đại học Kỹ thuật Catalonia, người đã sử dụng mô hình máy tính để kiểm tra cơ chế, cho biết, khi các lớp trên của da phồng lên một chút và các lớp dưới co lại cùng lúc, thì nếp nhăn trở nên rõ rệt hơn rất nhiều.

Nhưng nếu nếp nhăn được kiểm soát bởi các dây thần kinh của chúng ta, điều đó có nghĩa là cơ thể chúng ta đang chủ động phản ứng khi ở trong nước. “Điều đó có nghĩa là da nhăn nheo lại là có lý do của nó," David nói. "Và điều đó có nghĩa là nó có thể mang lại lợi thế cho chúng ta."

Cho đến nay, chỉ có một loài linh trưởng khác được phát hiện có ngón tay nhăn do ngâm nước là khỉ khổng lồ Nhật Bản

Những người tham gia phải mất hơn 17% thời gian để chuyển các viên bi chìm trong nước bằng những ngón tay không nhăn nheo so với khi chuyển các viên bi khô.

Nhưng khi ngón tay của họ nhăn nheo, họ có thể chuyển số lượng viên bi chìm nhiều hơn 12% so với khi ngón tay ướt mà không nhăn.

Tuy nhiên, việc thiếu bằng chứng ở các loài linh trưởng khác không có nghĩa là điều đó không xảy ra, mà có thể đơn giản là do chưa có ai quan sát đủ kỹ lưỡng, Smulders nói. "Chúng tôi chưa có đáp án cho câu hỏi này."

Tình trạng đầu ngón tay nhăn nheo ít rõ rệt hơn ở môi trường nước mặn, và cũng tốn nhiều thời gian hơn so với khi ngâm ở môi trường nước ngọt.

Điều này có thể là do sự khác biệt nồng độ muối giữa da và môi trường xung quanh trong nước mặn thấp hơn, và do đó, sự mất cân bằng muối kích hoạt các sợi thần kinh ít nghiêm trọng hơn. Vì vậy, đây có thể là một sự thích nghi giúp tổ tiên của chúng ta sống trong môi trường nước ngọt hơn là sống dọc theo bờ biển.

Có thể có một lý do lý giải cho điều này, đó là nếp nhăn ở đầu ngón tay có thể làm thay đổi xúc giác. Ở đầu ngón tay chúng ta tập trung rất nhiều dây thần kinh, và việc giảm bớt tiết diện da ở đó sẽ làm thay đổi cách ta cảm nhận những thứ mình chạm vào (mặc dù một nghiên cứu chỉ ra rằng việc này không ảnh hưởng đến khả năng ta dùng xúc giác để phân biệt đồ vật).

“Một số người có ác cảm thực sự với điều này bởi vì việc nhặt một thứ gì đó bằng những ngón tay nhăn nheo đem đến cho họ một cảm giác kỳ quặc,” Davis nói. "Đó có thể là do sự cân bằng của các thụ thể trên da đã thay đổi vị trí, nhưng cũng có thể là do phản ứng tâm lý. Sẽ rất thú vị khi điều tra ra lý do tại sao. Có thể có những thứ khác mà, với những ngón tay nhăn nheo, chúng ta sẽ làm ra kết quả kém hơn chăng."