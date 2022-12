Gautam Adani: Hành trình từ cậu bé bỏ học trở thành người giàu nhất Châu Á

Sau khi bỏ học ở tuổi 16, ông Adani chuyển đến Mumbai để thử kinh doanh, buôn bán kim cương tại một khu thương mại nhộn nhịp. Bước đột phá kinh doanh ban đầu này không kéo dài lâu: hai năm sau, ông trở về Gujarat, bang quê hương của mình, để điều hành một nhà máy đóng góp do anh trai quản lý.

Ông Adani sở hữu nhà máy điện chạy bằng than tư nhân của Ấn Độ ở Gujarat

Với sáu nhà máy điện than, ông Adani là người nắm quyền lực tư nhân lớn nhất của Ấn Độ.

Ông cũng mua mỏ than ở Indonesia và Úc. Ông đặt mục tiêu trở thành người tham gia tái tạo năng lượng hàng đầu trên toàn cầu năm 2030.

Tốc độ và quy mô bành trướng của ông Adani có thể so sánh với tốc độ và quy mô của những người khổng lồ công nghiệp trong các thời đại trước, nhà phân tích chính sách James Crabtree viết trong cuốn ‘The Billionaire Raj: Journey Through India's New Gilded Age’.