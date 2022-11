G20: Bali – Hòn đảo của những vị thần, và rác

Điện than

Cơ hội thay đổi cho Indonesia

Thoả thuận này (Just Energy Transition Partnership – gọi tắt là JETP) nhằm giúp các nước phát triển giảm phụ thuộc vào điện than – loại năng lượng ‘bẩn’ gây hiệu ứng khí nhà kính và góp phần gây ra biến đổi khí hậu.

Khác với Nam Phi – nơi các nhà máy điện than đang đi vào giai đoạn cuối, các nhà máy điện than ở Indonesia chỉ vừa mới được xây dựng, vận hành, với vốn đi vay.

Bao giờ đến lượt Việt Nam?

Việt Nam hiện chỉ đứng sau Trung Quốc về điện than trong số các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mekong. Nhiều nhà máy điện than đang hoạt động tại Việt Nam hiện nay là do Trung Quốc đầu tư.

Đến năm 2020, điện than của Việt Nam đã tạo ra năng lượng nhiều bằng tất cả các nguồn khác cộng lại. Điện than cũng thải ra 126 triệu tấn CO2, tương đương một nửa lượng khí thải của Việt Nam.

Vào tháng 9/2021, ông Tập Cận Bình đã tuyên bố sẽ chấm dứt xây dựng mới các dự án than ở nước ngoài, nhưng theo số liệu do bà Flora Champenois từ tổ chức Global Energy Monitor cung cấp cho BBC, tới nay vẫn còn ít nhất 5 nhà máy điện than do Trung Quốc đầu tư ở Việt Nam đang hoạt động và việc Trung Quốc ngưng đầu tư vào các nhà máy này vẫn chưa rõ ràng.