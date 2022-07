Huyền thoại coca và kho báu trên Con đường Tử thần Bolivia

3 giờ trước

Một số đoạn trên đường chỉ rộng 3 mét; một loạt các khúc cua gấp và góc mù; và những thác nước nhỏ bắn nước xuống mặt đá xung quanh. Các rào chắn an toàn hãn hữu lắm mới có – mà nhìn thấy phổ biến hơn nhiều là các ngôi đền ven đường: thánh giá trắng, bó hoa, những bức ảnh ố vàng.

Trong những năm 1990, quá nhiều người đã chết trong các vụ tai nạn trên đường cao tốc này – vốn do tù nhân chiến tranh Paraguay sau cuộc chiến Chaco thảm khốc (1932-1935) xây dựng – đến nỗi Ngân hàng Phát triển Liên châu Mỹ gọi nó là ‘con đường nguy hiểm nhất thế giới’.

Con đường cũng là cửa ngõ vào khu vực bị lãng quên với các mối liên hệ mạnh mẽ. Vùng Yungas (‘miền đất ấm’ trong ngôn ngữ Aymara bản địa, vốn được khoảng 1,7 triệu người Bolivia sử dụng) là khu vực chuyển tiếp đa dạng sinh học nổi bật, màu mỡ, giữa dãy Andes và đồng bằng Amazon, liên hệ chặt chẽ với hai nguồn tài nguyên khiến mọi người say mê và tôn kính, hiểu lầm và tranh cãi: coca và vàng.

Con đường do các tù nhân chiến tranh người Paraguay xây dựng trong thập niên 1930 để nối La Paz với Yungas và Amazon

Chứa nhiều vitamin và khoáng chất, lá coca là chất kích thích nhẹ và giúp chữa say độ cao; chống đói khát và mệt mỏi; trợ tiêu hóa và thậm chí ức chế cơn đau. Trong suốt 8.000 năm, chúng được dùng trong các nghi lễ tôn giáo, làm thuốc, tiền tệ và chất bôi trơn xã hội.

Khi nhu cầu cocaine tăng vọt trở lại vào thập niên 1980, "cuộc chiến chống ma túy" do Hoa Kỳ lãnh đạo đã tàn phá vùng Chapare gần đó của Bolivia, nơi đã trở thành vùng sản xuất coca chính: các hoạt động chống ma túy dẫn đến những vi phạm nhân quyền trên diện rộng, bao gồm giết người, tra tấn, bắt giữ và giam giữ tùy tiện, đánh đập và trộm cắp.

Đáp lại, các cuộc biểu tình của cocalero – nông dân trồng coca, hầu hết thuộc nhóm người Quechua hoặc Aymara bản địa – đã giúp Evo Morales, lãnh đạo Six Federations of the Cochabamba Tropics, công đoàn đại diện những người trồng coca, vươn lên.