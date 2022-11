'Bên thắng cuộc' của Huy Đức: Thành tựu học thuật 'đáng khâm phục'

Ben Kerkvliet là một giáo sư hưu trí của Đại học Quốc gia Úc. Ông đã viết nhiều sách, trong đó có The Power of Everyday Politics: How Vietnamese Peasants Transformed National Policy (2005) và Speaking Out in Vietnam: Public Political Criticism in a Communist Party-Ruled Nation (2019).