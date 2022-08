Hộ chiếu mới của VN: Thủ tướng yêu cầu có giải pháp, Bộ Công an “sẽ bổ sung phần nơi sinh”

Hộ chiếu mới của VN: Thủ tướng yêu cầu có giải pháp, Bộ Công an “sẽ bổ sung phần nơi sinh”

16 phút trước

Có thêm tin cùng ngày 03/08 là Anh Quốc chấp nhận loại hộ chiếu này, nhưng tuyên bố của Đại sứ quán Anh vẫn yêu cầu công dân Việt Nam liên tục theo dõi, cập nhật tình hình “ở mọi điểm đến” khi dùng hộ chiếu này (Visa applicants and travellers (including those in transit) should ensure they are fully aware of, and regularly checking, the situation on acceptance of these documents for all their destination(s)).