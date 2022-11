Những thành phố đi bộ tuyệt vời nhất thế giới

Vào năm 2020, Thị trưởng Anne Hidalgo tái đắc cử một phần do bà ủng hộ "thành phố 15 phút": khái niệm quy hoạch đô thị mới cho phép cư dân làm mọi việc hàng ngày - từ mua sắm, đi học đến đi làm – trong khoảng cách 15 phút đi bộ hoặc đạp xe.

“Cái hay của việc đi bộ ở Paris càng trở nên nổi bật kể từ đại dịch Covid,” Kathleen Peddicord, người sáng lập Live and Invest Overseas, nói. “Giao thông công cộng không đi được trong thời gian dài và mọi người cũng khó chịu hơn khi phải đeo khẩu trang. Vì vậy, nhiều người bắt đầu đi lại bằng chân.”

“Dân địa phương thực sự thích, ít xe hơn và mọi người dường như thoải mái hơn một chút,” Roobens Fils, dân Paris gốc, vốn viết blog trên Been Around the Globe, cho biết.