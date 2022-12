Việt Nam: Khách hàng kể về quá trình 'bị lừa' khi mua trái phiếu qua SCB

"Nhân viên SCB nói là 'ngân hàng em không được phát hành trái phiếu, Tân Việt, An Đông cũng thuộc ngân hàng em, thì mới được phát hành trái phiếu của ngân hàng em'," một người khác cũng từ Đà Nẵng cho biết. Nhân viên SCB có nhắc đến trái phiếu nhưng gọi đó là "sản phẩm tiết kiệm mới linh hoạt của ngân hàng".

Câu chuyện 1: 'Tôi đem tiền bán nhà đi gửi tiết kiệm nhưng lại bị chuyển thành mua trái phiếu'

Bà Nhung nói nhân viên tư vấn SCB cho đến nay liên tục trấn an bà, nói "tiền sẽ không mất", "có tài sản đảm bảo", nhưng bà không nhận được giấy thông báo gì từ ngân hàng.

Câu chuyện 2: 'Họ nói đây là gói tiết kiệm linh hoạt của ngân hàng SCB'

"Lẽ ra nhân viên phải nói đây là trái phiếu, ngân hàng SCB chỉ là giới thiệu, còn người bán là An Đông là công ty phát hành, nếu đồng ý mua thì lợi và rủi ro sẽ như thế này.

"Bản thân tôi không biết đây là trái phiếu An Đông, ở ngoài bìa ghi là Công ty chứng khoán Tân Việt, còn ở trong là An Đông.

"Lúc đó nhân viên mới nói với tôi là Tân Việt cũng của ngân hàng tụi em, chị yên tâm. Họ nói, 'ngân hàng em không được phát hành trái phiếu. Tân Việt, An Đông cũng thuộc ngân hàng em, thì mới được phát hành trái phiếu của ngân hàng em."

"Nhân viên tư vấn SCB còn khẳng định, 'Trái phiếu An Đông chị mua ở ngân hàng em khác với trái phiếu mua ở bên ngoài.'

Tư vấn của nhân viên SCB

" Cô Lan [Trương Mỹ Lan] là cổ đông lớn của SCB nên mua của SCB an tâm, không có vấn đề gì."

"Cô Lan thế chấp mấy tòa nhà cho SCB là ok mà."

"Ngân hàng không được phát hành trái phiếu nhưng đây là những doanh nghiệp do chủ tịch, cổ đông bên ngân hàng [của] con sáng lập và hoạt động nên nó gần như là trái phiếu của ngân hàng đó cô."

"Dạ cô an tâm, các mã TP [trái phiếu] của SCB đều là công ty chung chủ với SCB."

"Công ty An Đông cô mua chủ tịch cũng là cổ đông lớn của ngân hàng tụi con, nên yên tâm cô ạ."

Vừa đi đòi tiền vừa lo bị công an 'hốt'

"Có mấy chị trong nhóm tôi làm đơn gửi cho công an, C01, C02, C03 ở Hà Nội, gửi nhiều lắm.

"Ngày 30/11, nhóm Đà Nẵng của chúng tôi cầm băng rôn, khoảng gần 30 người, cầm loa lên phản đối ở chi nhánh SCB ở 16 Trần Phú, cũng hơi ồn ào nên bị hốt lúc 12 giờ. 11 người bị hốt về công an phường, một số người sợ thì chạy.

"Nhiều người bị công an mời lên mời xuống, nên họ thấy nản. Sau ngày 30/11 thì ôn hòa hơn, chúng tôi có lên SCB nhưng không cầm băng-rôn hay loa nữa," bà Nhung nói thêm.

Về diễn biến 'bị công an hốt về phường' hôm 30/11, người phụ nữ giấu tên nói chị "không biết đó là công an gì, vì họ không mặc đồ đồng phục công an".