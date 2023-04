Quân đội Myanmar oanh tạc làm ít nhất 53 người chết, nhân chứng nói

Các nhân chứng nói vụ tấn công làng Pa Zi Gyi là do máy bay quân sự và trực thăng pháo kích thực hiện

Hồi tháng 10/2022, ít nhất 50 người bị giết sau khi quân đội ném ba trái bom xuống một buổi ca nhạc do một nhóm thiểu số nổi dậy tổ chức ở bang Kachin. Trong những tháng trước đó, một đợt oach tạc xuống làng Let Yet Kone ở miền Trung Myanmar làm ít nhất 5 trẻ em thiệt mạng và vài người khác bị thương.