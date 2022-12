Du học Mỹ 'chỉ là một trong nhiều lựa chọn'

Tiến sĩ Emma Lý Ngọc Điệp, viết từ New Zealand

Làm thêm

Cơ hội xin việc

Cơ hội xin việc làm và ở lại Mỹ sau khi học xong của du học sinh cực kì nhỏ bé và khó khăn trừ khi bạn rất xuất sắc hoặc có quen biết giới thiệu nhận vào hoặc cực kì may mắn.

Trong khi ở Anh, New Zealand và Úc, sau khi học đại học xong sinh viên sẽ có thể được cấp work visa ở lại làm việc một vài năm. Sau đó nếu họ có việc làm với mức lương trên ngưỡng trung bình là có thể tự nộp đơn xin định cư.

Hệ thống y tế, bảo hiểm

Hệ thống y tế, bảo hiểm của Mỹ quá đắt so với những nước nói tiếng Anh khác như Úc, New Zealand, Canada, Anh. Hầu hết các nước này có hệ thống y tế công miễn phí hoặc được nhà nước hỗ trợ gần hết nên nếu phải trả tiền thì giá rất rẻ.

Chính sách hỗ trợ

Các nước như Úc và New Zealand hiện nay thì bạn đi học sau đại học sẽ được đưa gia đình theo, vợ/chồng sẽ được visa làm việc toàn thời gian, con cái sẽ được theo chế độ của trẻ em bản địa ( học và chăm sóc y tế miễn phí) trong suốt thời gian học.

Nếu đi du học rồi về Việt Nam làm thì có thể hiện nay du học sinh dù ở Mỹ, Anh hay Úc về không còn nhiều ưu thế và sức cạnh tranh so với sinh viên tốt nghiệp trong nước.

Về mức độ an toàn thì Mỹ chưa bao giờ đứng đầu bảng, nhất là ở các thành phố lớn. Mọi người hay nói New Zealand và Úc buồn chán vì không sôi động về đêm như ở Mỹ hay ở các nước châu Á, nhưng nhiều người lại thấy đi kèm theo đó là an toàn, bình yên và cuộc sống kiểu cân bằng gần gụi với thiên nhiên hơn.