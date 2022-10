Nhìn lại thơ Cung Trầm Tưởng, tác giả “Mùa thu Paris”

48 phút trước

Vài nét tiểu sử

Thơ Cung Trầm Tưởng

Thơ phổ nhạc

Từ Hà Nội vào Sài Gòn

Nhà thơ Huy Tưởng cho rằng “Quyết định rời bỏ quê nhà để vào miền Nam tự do đã làm nên một định phận hoàn toàn trái ngược nếu ông còn lưu lại Hà Nội: Sẽ không ai biết Cung Thúc Cần hay một thi sĩ Cung Trầm Tưởng là ai và làm gì (?), có chăng thì cũng chỉ một văn công nhạt nhòa đi về lập lờ sớm tối, nép mình trong lầm lũi, bất an, vô định…như một Văn Cao, Quang Dũng, Trần Dần, Lê Đạt…”

Mười năm học tập cải tạo

Di sản của nhà thơ Cung Trầm Tưởng

Nhà thơ Huy Tưởng nói “Trước tiên và sau cùng, thi sĩ Cung Trầm Tưởng cũng như hầu hết các nghệ sĩ sáng tạo của miền nam Việt Nam, họ là một con người tự do và của tự do, lồng lộng tự do trong sáng tạo nghệ thuật, do vậy tác phẩm và sự nghiệp của ông ấy để lại sẽ luôn có một vị trí nhất định trong kho tàng và lịch sử văn học nghệ thuật Việt Nam, riêng biệt và độc sáng, không đồng phục với bất cứ ai, với bất cứ tập thể hay tổ chức nào khác.”