VinFast giao 45 xe đầu tiên tại thị trường Mỹ

16 phút trước

VinFast đã phải đối mặt với sự tức giận và thất vọng từ những người có đơn đặt hàng sớm, khi thông báo lô xe VF8 đầu tiên sẽ có phạm vi sử dụng pin ít hơn so với những gì đã quảng cáo.

VinFast cho biết những chiếc xe đầu tiên đã sẵn sàng để cho thuê thông qua US Bancorp. Song Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) vẫn chưa đưa ra xếp hạng an toàn cho mẫu xe này.