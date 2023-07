Giáo dục Việt Nam: Từ lời khen của The Economist đến thực tế nhọc nhằn

Giáo dục Việt Nam: Từ lời khen của The Economist đến thực tế nhọc nhằn

Cuối tháng 6/2023, trang The Economist danh tiếng của Anh đã đánh giá về trường học ở VN, coi đó là nền giáo dục thuộc nhóm “tốt nhất thế giới”.

Người mẹ của hai đứa trẻ than thở: “Một tháng, tiền ăn uống, sinh hoạt và học hành của hai đứa là 20 triệu đồng.” Hai đứa nhỏ đều học trường công gần nhà mà đã tốn thế rồi.

Một người hàng xóm khác có hai con học lớp 9 và lớp 12, thì than van tiền học thêm là nặng nhất. Hai đứa học trường công nửa buổi, nửa buổi còn lại học thêm văn, toán, Anh văn. Tiền học thêm của hai cháu từ 8 – 10 triệu đồng/tháng, đến tháng cuối cùng ôn thi, tiền học thêm vọt lên gấp đôi, do thầy cô tăng học phí.

Trẻ em chung quanh xóm tôi đứa nào cũng học tối tăm mặt mũi từ sáng sớm đến tối mịt. Còn mùa hè thì sao? Đứa nào may mắn thì được cha mẹ cho nghỉ một tháng, sau đó thì phải đi học trước chương trình của niên học tới. Và cứ thế, cho đến khi bọn trẻ vào đại học.

VnExpress ngày 31/8/2022 khảo sát riêng quận đông dân nhất Hà Nội là Hoàng Mai (538.000 dân, mật độ 13.000 người/km2) thì đã thiếu 36 trường: 22 trường mầm non, 13 trường tiểu học và 01 trường trung học cơ sở.

Với hơn 79.600 học sinh mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập, tất cả các lớp học ở quận Hoàng Mai đều có sĩ số vượt quy định, thậm chí có trường tiểu học phải chia phiên học, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật. Tệ hơn, có trường mầm non công lập phải tổ chức cho phụ huynh bốc thăm chỗ học, ai may mắn bốc được “Phiếu vào lớp” thì giống như trúng số, vì con được học gần nhà, sân chơi rộng với giá học phí thấp hơn trường tư.