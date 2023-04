Giới nghệ sỹ Nga phải chọn giữa ủng hộ Putin và bị kiểm duyệt

Cuộc chiến với Ukraine đã làm chia rẽ cộng đồng nghệ thuật Nga.

Những người ủng hộ cuộc chiến thì nhận được sự hậu thuẫn từ chính phủ, nhưng những ai phản đối đã phải chịu áp lực rất lớn, nhằm buộc họ phải tuân theo đường lối.

Việc lên tiếng sẽ khiến cho người ta phải trả giá ở Nga. Bạn có thể bị giết, bị bỏ tù hoặc bị buộc phải đi lưu vong, và nếu là người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, bạn có thể bị cấm cửa khỏi các nền tảng hoạt động, các địa điểm hoạt động chủ chốt.

Andrei Makarevich là một trong những nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng nhất đã không còn được những ưu ái sau khi chỉ trích chính sách của chính phủ của ông Vladimir Putin.

Ông đã trở nên nổi tiếng trong thời kỳ Xô Viết với tư cách là thủ lĩnh của nhóm nhạc rock Mashina Vremeni (Cỗ máy Thời gian). Truyền hình nhà nước từng gọi ông là "Beatle của thời Cải cách", ám chỉ chương trình cải cách trên diện rộng của nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev.

Nhưng qua thời gian, Makarevich ngày càng chỉ trích Tổng thống Putin mạnh mẽ.

Sau cuộc xâm lược Ukraine đầu tiên của Nga vào năm 2014, Makarevich đã viết một ca khúc có tựa đề My Country Has Gone Mad (Đất nước tôi đã trở nên điên rồ) và tham dự các cuộc biểu tình phản chiến.

Sau đó, một loạt các buổi hòa nhạc của ông trên khắp nước Nga đã bị hủy bỏ, và Makarevich cáo buộc Điện Kremlin đã dàn dựng chiến dịch trấn áp.

Andrei Makarevich (trái) trong một sự kiện hồi 2010, cùng tổng thống Nga khi đó là Dmitry Medvedev

Sau khi Nga bắt đầu mở cuộc chiến toàn diện vào tháng 2/2022, Makarevich bị vỡ mộng sâu sắc về nước Nga. "Mọi người hóa ra dễ bị thao túng hơn nhiều. Ngu dốt và hung hăng hơn," ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Thế còn Nikolai Rastorguyev là một ví dụ về nghệ sĩ biểu diễn được nhà nước ưu ái. Ông là ca sĩ chính của Lyube, ban nhạc thường được mô tả là "ban nhạc yêu thích của Putin". Ông là người lên tiếng ủng hộ các chính sách của Điện Kremlin, bao gồm cả "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Không giống như Makarevich, Rastorguyev dường như dễ dàng tiếp cận những địa điểm biểu diễn tốt nhất của Nga trong nhiều năm.

Vào ngày 15/3/2014, ngày Makarevich suýt bị tấn công bởi các nhà hoạt động chống Ukraine sau một cuộc tuần hành vì hòa bình ở Moscow, Lyube đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập tại Sân vận động Olympic của thủ đô.

Ngày hôm sau, ban nhạc của ông biểu diễn ở Crimea để ủng hộ một cuộc bỏ phiếu không được quốc tế công nhận, sự kiện mà Điện Kremlin đã sử dụng để biện minh cho việc sáp nhập khu vực này của Ukraine vào Nga.

Rastorguyev và ban nhạc của ông đã chơi tại các cuộc mít tinh đông đảo do Điện Kremlin tổ chức tại sân vận động lớn nhất của Nga, Luzhniki, với sự tham dự của Tổng thống Putin. Ban nhạc này cũng sáng tác một ca khúc ăn mừng cây cầu nối liền Crimea với Nga.

Ban nhạc Lyube của Nikolai Rastorguyev, vốn được coi là nhóm nhạc ông Putin yêu thích, xuất hiện trên cùng sân khấu với tổng thống

Nikolai Rastorguyev bị EU áp các lệnh trừng phạt do đóng vai trò trong "hệ sinh thái thông tin sai lệch và thao túng thông tin của Điện Kremlin".

Ở Nga, nhiều nghệ sĩ biểu diễn chỉ trích Điện Kremlin, chẳng hạn như Makarevich, đã chính thức bị coi là "đặc vụ nước ngoài".

Điện ảnh và sân khấu

Sự chia rẽ sâu sắc giữa các ngôi sao điện ảnh và sân khấu cũng vậy.

Nikita Mikhalkov là một trong những diễn viên và đạo diễn phim nổi tiếng nhất của Nga. Một trong những đỉnh cao sự nghiệp của ông là bộ phim đoạt giải Oscar Burnt By The Sun (1994), do ông đạo diễn và thủ vai chính. Bộ phim kể về những cuộc đời bị tàn phá bởi khủng bố ở Liên Xô dưới thời nhà lãnh đạo Liên Xô Stalin.

Quan điểm của Mikhalkov cũng rất gần với ý thức hệ chính thức của Điện Kremlin: ông là một người bảo thủ tôn giáo, và ông tán thành quan điểm chống phương Tây cực đoan.

Ông chia sẻ những thuyết âm mưu này trong chương trình truyền hình Besogon (Nhà trừ tà), được phát sóng trên truyền hình nhà nước. Tổng thống Putin được cho là cũng đã theo dõi chương trình này.

Mikhalkov là một người ủng hộ Vladimir Putin nhiệt thành

Mikhalkov là một người ủng hộ nhiệt tình của Vladimir Putin.

Năm 2007, ông là đồng tác giả của một bức thư ngỏ kêu gọi tổng thống Nga hãy nắm nhiệm kỳ tổng thống thứ ba, bất chấp việc đó là vi hiến. Cùng năm đó, Mikhalkov làm một bộ phim kỷ niệm sinh nhật lần thứ 55 của Putin, được chiếu trên đài truyền hình nhà nước vào đúng ngày đó.

Nhà đạo diễn điện ảnh này đã đứng đầu Liên minh các nhà làm phim Nga từ năm 1997, và ông đã nhận được nhiều giải thưởng và tài trợ từ nhà nước, bao gồm giải thưởng của Bộ Quốc phòng về "phát triển văn hóa và nghệ thuật của Tổ quốc", và 2 triệu đô la do nhà nước tài trợ để làm phần tiếp theo của phim Burnt By The Sun.

Ông đã ủng hộ cuộc chiến của Nga với Ukraine vào năm 2022, lặp đi lặp lại lời hùng biện của tổng thống rằng Ukraine được cai trị bởi một "chế độ Đức Quốc xã" và chính ngôn ngữ Ukraine là biểu hiện của sự căm ghét đối với Nga.

Nhiều tháng sau khi cuộc xâm lược bắt đầu, Vladimir Putin đã phong tặng Mikhalkov danh hiệu "Anh hùng Lao động" tại một buổi lễ ở Điện Kremlin. Cảm ơn tổng thống, nhà làm phim đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine và nói rằng "một nước Nga mới" đang được hình thành ở đó.

Vì vai trò truyền bá "giọng điệu tuyên truyền của Điện Kremlin", Mikhalkov đã bị EU trừng phạt.

Nữ diễn viên Liya Akhedzhakova có quan điểm chính trị rất khác và sự nghiệp của bà đã đi theo một quỹ đạo khác. Bà trở nên nổi tiếng vào thời thập niên 1970 nhờ các vai diễn trong những bộ phim cực kỳ nổi tiếng của Liên Xô như The Irony of Fate (Số phận trớ trêu) và Office Romance (Chuyện tình công sở), cũng như nhiều buổi biểu diễn tại Sovremennik, một trong những rạp hát tuyệt vời nhất ở Moscow.

Kể từ khi Liên Xô tan rã, nữ diễn viên này chưa bao giờ ngại công khai quan điểm chính trị của mình và thường chỉ trích gay gắt các chính sách của chính phủ.

Tại một cuộc biểu tình ở Moscow năm 2014, bà ca ngợi Euromaidan - tức là các cuộc biểu tình ở Kyiv vốn đã dẫn đến việc lật đổ Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych và cuộc xâm lược ban đầu của Nga vào Ukraine.

Các cuộc biểu tình ở Kyiv đã lật đổ nhà lãnh đạo thân Nga vào năm 2014 và dẫn đến việc Nga chiếm giữ Crimea và một phần miền đông Ukraine

Đã có những tiếng vỗ tay và những lời hô vang ủng hộ khi Akhedzhakova kêu gọi đám đông vinh danh những người biểu tình ủng hộ dân chủ bị giết ở thủ đô Ukraine.

Vào thời điểm Tổng thống Putin phát động một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine 8 năm sau đó, những cuộc mít tinh như thế này là điều không thể tưởng tượng được ở Nga. Phát biểu vào ngày xảy ra cuộc xâm chiếm đài truyền hình độc lập Dozhd, Akhedzhakova đã kêu gọi những người biểu diễn và người nổi tiếng phản đối việc xâm chiếm này.

"Tôi kêu gọi tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - đã đến lúc phải lên tiếng. Chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta sẽ không có cơ hội nào khác. Một cuộc chiến đang diễn ra, và có rất nhiều lời nói dối, cả một biển dối trá," bà nói.

Chưa đầy một tuần sau, Dozhd buộc phải chuyển ra nước ngoài do tình trạng kiểm duyệt thắt chặt và do lo ngại cho sự an toàn của nhân viên.

Một năm sau, Akhedzhakova mất vai diễn cuối cùng tại Sovremennik sau 45 năm làm việc tại nhà hát. Theo nữ diễn viên, giám đốc mới được bổ nhiệm của nhà hát nói với bà rằng họ nhận được "ngập tràn" những lá thư chỉ trích bà - một thực tế gợi nhớ đến các chiến dịch trấn áp mà nhà nước từng dàn dựng thời Liên Xô.