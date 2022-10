Bí ẩn cái chết một người ‘vừa bị bắt trong vụ Trương Mỹ Lan’

Bà Nguyễn Phương Hồng, bị can được thông báo đã bị bắt cùng doanh nhân Trương Mỹ Lan ngày 7/10, bỗng được thông báo đã chết.

Báo Pháp luật TPHCM tối 10/10 đưa tin: “Gia đình đã phát tang bà Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Hồng là bị can, bị công an khởi tố, bắt giam trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Báo Pháp luật TPHCM nói: “Tối 10/10, quanh khu vực đám tang bà Hồng, nhiều dân quân tự vệ, CSGT, CSCĐ, Công an phường tuần tra. Các phương tiện, người dân dừng lại quan sát, chụp hình đều bị nhắc nhở.”

Khởi tố trước đó

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an Việt Nam nói họ đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư, của các công ty, đơn vị liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông.

Bộ Công an nói ngày 7/10, đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, công an đã khởi tố khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với: