Bộ Công an VN nay nói đưa nơi sinh vào hộ chiếu mới là việc làm 'cần thiết'

một giờ trước

Cụ thể ông nói "Phía nước ngoài chấp thuận việc in bổ sung thông tin vào hộ chiếu cho công dân, tuy nhiên các nước cho biết việc chấp nhận này chỉ là tạm thời, đề nghị ta sớm bổ sung thông tin "nơi sinh" vào trang nhân thân, đặc biệt phía Séc thông báo chỉ chấp nhận hộ chiếu Việt Nam có in bị chú thông tin "nơi sinh" đến hết năm 2022".

Chấm dứt tình trạng 'vênh'

Thế nhưng, việc bỏ hay quên in mục Place of Birth (POB) - Nơi sinh, của người mang hộ chiếu, lại không được báo nào đề cập đến, và không rõ Bộ Công an Việt Nam có tìm hiểu thông lệ quốc tế là như thế nào.

Tóm tắt vụ việc

Từ ngày 01/07 , Bộ Công an Việt Nam bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mới màu xanh tím than serial P cho công dân. Đây là loại hộ chiếu thay cho bìa màu xanh lá cây.

Ngày 12/09, Bộ Công an Việt Nam chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin "Nơi sinh" vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15/09.