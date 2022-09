Vương Quốc Anh sau Nữ hoàng: Chuyện gì sẽ xảy ra với tiền, tem, và hộ chiếu?

Thay đổi tất cả

Tem và hộp thư

Kể từ năm 1967, mọi con tem do Royal Mail phát hành đều có hình in nổi của mặt bên của Nữ hoàng Elizabeth II.

Con dấu phê duyệt hoàng gia

Từ sốt cà chua tới gói ngũ cốc cho tới nước hoa, có thể bạn đã thấy Huy hiệu Hoàng gia cùng dòng chữ “Được chỉ định bởi Nữ hoàng Bệ hạ” (By appointment to Her Majesty the Queen) trên hàng tạp hóa hoặc vật dụng khác trong nhà. Đây là những sản phẩm đã được cấp Chứng nhận Hoàng gia (Royal Warrant), có nghĩa là được sản xuất bởi một công ty thường xuyên cung cấp đồ cho các gia đình hoàng gia.