Nga: Vladimir Putin đối mặt thời khắc 'rất nguy hiểm' trong hơn hai thập kỷ cầm quyền

56 phút trước

Và người đàn ông đằng sau cuộc nổi loạn này, Prigozhin, được tự do.

'Thời khắc nguy hiểm cho Vladimir Putin'

16 tháng trước, Putin tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" tại Ukraine nhằm "khiến nước Nga an toàn hơn".

Còn lúc này là một cuộc nổi dậy vũ trang của nhóm lính đánh thuê, tiến về Moscow, đòi lật đổ Bộ trưởng Quốc phòng Nga, người do Vladimir Putin bổ nhiệm, trước khi quyết định rút lui.

'Trên bờ vực một cuộc nội chiến'

Phân tích của Frank Gardner, phóng viên an ninh, BBC News

Ông ta đã bị cáo buộc bội phản và giới chức cơ quan an ninh Nga FSB xem ông chủ Wagner là một tên tội phạm hình sự.

Kremlin đối mặt tình trạng "bất ổn sâu sắc"

Theo phân tích của cơ quan nghiên cứu Institute for the Study of War (ISW) có trụ sở tại Washington thì dù cuộc nổi loạn của Yevgeny Prigozhin có thể đã kết thúc nhưng Điện Kremlin đang đối mặt với một tình trạng "bất ổn sâu sắc".