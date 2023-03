Vụ án 4 tiếp viên hàng không xách 11kg ma túy: Hai trường hợp khả dĩ

- Nếu số lượng ma túy thuộc ngưỡng án nhỏ hoặc vừa: Bị phạt tù chung thân hoặc tử hình và nộp tiền hoặc tài sản thu được do mua bán chất ma túy.

- Nếu số lượng ma túy thuộc ngưỡng án lớn: Bị phạt tử hình và nộp tiền hoặc tài sản thu được do mua bán chất ma túy.

- Tính chất và hậu quả của việc mua bán chất ma túy: Có gây ra thiệt hại cho sức khỏe của người sử dụng hay không? Có gây ra nguy hiểm cho an ninh quốc gia hay không? Có liên quan đến các tổ chức phi pháp hay không?

Để minh họa cho câu trả lời của tôi, tôi sẽ cho bạn biết một vụ án hình sự có liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đó là vụ án số 363/2021/HS-PT do Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xét xử vào ngày 28/7/20221.

Ông Vàng đã nhận mang ba lô và không kiểm tra kỹ nội dung bên trong. Khi đi qua khu vực cầu Thia Phìn (xã Nậm Nhùn), ông Vàng đã bị công an bắt giữ. Qua kiểm tra, trong ba lô có 10 gói nylon chứa 10 kg heroin.

Tại phiên tòa, ông Vàng khai rằng không biết trong ba lô có ma túy và chỉ mang giùm theo yêu cầu của người lạ mặt. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã không tin vào lời khai của ông Vàng vì các lí do sau:

Theo kinh nghiệm điều tra của công an và kiến thức phổ thông của dân gian thì heroin được đóng gói thành các viên thuốc hoặc các viên nén có kích thước nhỏ để tiện mang theo hoặc nuốt vào bụng khi cần thiết. Trong khi đó, heroin trong ba lô do ông Vàng mang lại được đóng gói thành các gói nylon to bự rất dễ nhận biết.