Vì sao chúng ta đều sẽ đến lúc già và chết?

Nhưng hiểu biết hiện tại về lý do sinh vật chết cụ thể hơn một chút. Khi sinh vật đến tuổi sinh đẻ, quy luật chọn lọc tự nhiên yếu đi và quá trình lão hóa bắt đầu, cuối cùng dẫn đến cái chết. Nhưng đó không phải là nhường chỗ cho thế hệ kế tiếp, vốn có thể "lý thú từ góc độ quên mình", Alexei Maklakov, giáo sư sinh học tiến hóa và lão khoa tại Đại học East Anglia, Anh, cho biết.

Trong suốt cuộc đời mình, gene chúng ta tích lũy các đột biến. Một số đột biến là hoàn toàn ngẫu nhiên, trong khi số khác là do chế độ ăn uống hay các yếu tố bên ngoài như tia cực tím.

Nếu đột biến gene xảy ra ở cá hồi sau khi đẻ trứng và đột biến đó ngẫu nhiên giúp nó sống lâu hơn được một năm nữa (dù điều này cực kỳ khó xảy ra), thì những cá hồi con mà nó sinh ra sẽ trong năm đó không có lợi thế đặc biệt đáng kể so với bọn cá hồi anh chị chúng, vốn được sinh ra trước đó.

Do đó, những gene giúp cho cơ thể khoẻ mạnh sau khi sinh không bị áp lực để được lựa chọn và trở nên phổ biến hơn. “Một cá thể muốn sống. Nhưng vào lúc đó, chọn lọc tự nhiên không cần nó nữa, bởi vì điều đó không đem lại gì thêm cho thế hệ tiếp theo,” Kountourides nói.

Một số loài sống lâu hơn, sinh sản nhiều lần. Hầu hết các đột biến trên ADN sẽ gây hậu quả xấu hoặc không để lại hậu quả gì. Cơ thể chúng ta có thể sửa chữa những tổn thương ADN này, nhưng khả năng đó suy giảm theo tuổi tác do chọn lọc tự nhiên suy yếu.

Nhưng lão hóa và tử vong sau đó xảy ra theo hai cách – các đột biến xấu tích tụ lại do khả năng chọn lọc tự nhiên suy yếu đi, và các đột biến có thể có lợi cho việc sinh sản trở nên xấu đi do tuổi già.

Lấy ví dụ về trường hợp đột biến gene BRCA. Đột biến này được cho làm tăng đáng kể nguy cơ ung thư vú và buồng trứng, nhưng cũng làm tăng khả năng sinh sản ở những phụ nữ có đột biến. Vì vậy, có khả năng là đột biến BRCA đem lại lợi thế sinh sản trong giai đoạn đầu đời, sau đó là nguy cơ sức khỏe lớn hơn ở tuổi về già. Thế nhưng, do khả năng chọn lọc tự nhiên sẽ trở nên yếu đi khi hết tuổi sinh nở, nên lợi thế sinh sản mà đột biến này đem lại là lớn hơn so với những bất lợi.

“Nếu đặc điểm sinh học của một loài là sinh sản vì lý do nào đó bị thấp hay nó không thể sinh sản vào đầu đời, thì điều này sẽ thay đổi cách lựa chọn tự nhiên,” Maklakov nói. Điều này có thể thấy ở động vật giao phối nhiều bạn tình – chẳng hạn hải mã hay hươu. Một con đực có thể kiểm soát nhiều con cái. Số bạn tình, và do đó số con nó có thể sinh, tăng theo độ tuổi và kích thước của nó. Do đó, năng suất sinh sản của nó tiếp tục tăng.