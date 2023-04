Human Rights Watch kêu gọi Úc đề cập vấn đề vi phạm nhân quyền với Việt Nam

29 phút trước

Human Rights Watch nêu trong tuyên bố, "Điều rất quan trọng là ông Hurley nên thảo luận về số phận của hơn 160 người đang bị bỏ tù vì thực thi quyền căn bản của mình một cách ôn hòa. Ông Hurley nên hối thúc chính phủ Việt Nam thả tự do tất cả các tù nhân chính trị."

Human Rights Watch cũng nhấn mạnh Tổng toàn quyền Úc nên kêu gọi chính phủ chấm dứt các lệnh hạn chế về quyền tự do đi lại, áp đặt lên những nhà hoạt động và những người bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam, đề cập đến báo cáo mang tên "Locked Inside Our Home" vào tháng 02/2022, đề cập đến cách thức chính quyền Việt Nam sách nhiễu và giam giữ hơn 170 nhà hoạt động trong hai thập kỷ qua.

Human Rights Watch cũng kêu gọi ông Hurley đề cập đến chính quyền Việt Nam về vấn đề vi phạm tự do tôn giáo, và cho phép các tổ chức tôn giáo tự do tiến hành các hoạt động của mình mà không bị can thiệp.