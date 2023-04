Ngành may mặc Việt Nam chật vật khi Mỹ cấm nhập nguyên liệu từ Tân Cương

Các quy định ngày càng chặt chẽ của Mỹ trong việc cấm nhập khẩu hàng hoá từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc đang gây áp lực nặng nề lên các nhà sản xuất hàng may mặc và giày dép của Việt Nam, theo Reuters .

Trong số các nước xuất khẩu hàng may mặc, Việt Nam được xem là một trung tâm sản xuất toàn cầu, nhưng đã có gần 90.000 lao động mất việc làm kể từ tháng 10/2022, do nhu cầu trên toàn cầu chậm lại.

Trong số các lô hàng may mặc và giày dép trị giá 15 triệu USD bị giữ lại để kiểm tra UFLPA, hơn 80% là từ Việt Nam và chỉ 13% hàng hóa của Việt Nam được thông quan, dữ liệu hải quan của Mỹ tính đến ngày 3/4 cho thấy.

Nhiều nhà nhập khẩu Mỹ vẫn lạc quan dù chuỗi cung ứng của họ vẫn có thể bị gián đoạn, do các nhà sản xuất hàng may mặc của Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc, với khoảng một nửa nguyên liệu đầu vào, theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam.