FBI bắt giữ hai công dân gốc Trung Quốc liên quan đến 'đồn cảnh sát' ở New York

Hình phác họa ông Lục Kiến Vương, 61 tuổi và ông Trần Cận Bình, 59 tuổi trong phiên nghe công bố cáo trạng tại tòa án quận Brooklyn, New York vào ngày 17/04

Các công tố viên Mỹ đã bắt giữ hai người đàn ông ở New York với cáo buộc vận hành một "đồn cảnh sát bí mật" của Trung Quốc tại khu vực Chinatown ở quận Manhattan.

Lục Kiến Vương, 61 tuổi và Trần Cận Bình, 59 tuổi, đều là công dân thành phố New York, bị cáo buộc có âm mưu làm điệp viên cho Trung Quốc và tội cản trở công lý.

Ông Lục ở quận Bronx và ông Trần ở quận Manhattan đã cùng thành lập một đồn cảnh sát đầu tiên ở nước ngoài tại Mỹ trên danh nghĩa của Bộ Công an Trung Quốc, theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Hai 17/04.

"Việc truy tố này cho thấy sự vi phạm trắng trợn của chính phủ Trung Quốc đối với chủ quyền quốc gia của chúng ta thông qua thiết lập một đồn cảnh sát bí mật ngay giữa lòng thành phố New York," Breon Pearce, Tổng chưởng lý Quận Đông New York cho biết.

"Các hành động của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vượt xa ranh giới về cách hành xử có thể chấp nhận được của một quốc gia nhà nước. Chúng tôi kiên quyết bảo vệ sự tự do của những người sống trong nước chống lại mối đe dọa từ sự đàn áp độc tài," trợ lý bộ trưởng, Matthew Olsen, từ bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Ông Lục và ông Trần đã bị giới chức Mỹ thẩm vấn vào tháng 10/2022, khi FBI hoàn tất việc khám sát đồn cảnh sát tình nghi này. Điện thoại của họ đã bị thu giữ và cả hai người đàn ông thừa nhận đã xóa liên lạc với một quan chức thuộc Bộ Công an Trung Quốc, người bị cáo buộc ra mệnh lệnh cho hai người này tại Mỹ, theo cáo buộc từ các công tố viên.

"Đối với tôi, thật sốc khi nghĩ rằng cảnh sát Trung Quốc cố thiết lập cơ sở, bạn biết đó, tại New York chẳng hạn, mà không có sự phối hợp đúng cách," ông Wray nói. "Điều này vi phạm chủ quyền và lợi dụng kẽ hở trong các quy trình phối hợp giữa cơ quan tư pháp và lập pháp mang tính chuẩn mực."

Trong một bản khiếu nại riêng do giới chức Mỹ công bố hôm thứ Hai 17/04, 34 quan chức của Bộ Công an Trung Quốc đã bị cáo buộc sử dụng tài khoản mạng xã hội giả mạo để xâm hại một số nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc tại Mỹ và gieo rắc thông tin tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc.

"Như cáo buộc, chính phủ Trung Quốc đã sử dụng cảnh sát quốc gia và Nhóm Công tác Dự án Đặc biệt 912 không phải như là một công cụ để thượng tôn pháp luật và bảo vệ sự an toàn cho người dân, mà thay vào đó là để nhằm tấn công những người đang sống tại quốc gia chúng ta, đang thực thi quyền tự do ngôn luận," Breon S. Peace, Tổng chưởng lý Quận Đông New York tuyên bố.